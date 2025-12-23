ТСН у соціальних мережах

Політика
267
1 хв

США і РФ говорили про “подразники” у відносинах: заява з Москви

Москва підтвердила новий раунд переговорів з Вашингтоном.

Автор публікації
Олена Капнік
Кремль.

Кремль / © Associated Press

Дипломати країни-агресорки Росії та США провели переговори щодо усунення "подразників" у відносинах між двома країнами. Втім, начебто прогрес "мінімальний".

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

"Факт проведення чергового раунду консультацій зі США щодо "подразників" підтверджую. Просування мінімальне", - сказав він.

З його слів, сторони продовжать зусилля зі "зняття подразників". Рябков повідомив, що черговий раунд таких контактів очікується на початку весни 2026-го.

Як повідомлялося, посланець президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв загадково підсумував зустріч із делегацією США у Маямі, натякнувши на наступний раунд переговорів. З його слів, «наступного разу: Москва».

Окрім того, також спецпосланець Путіна назвав зустріч «конструктивною». Переговори з спецпредставником Стівом Віткоффом, а також із зятем президента США Джаредом Кушнером він назвав "дискусіями”.

