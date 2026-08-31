США і Росія обговорюють на G20 мирний план Трампа щодо України: перші подробиці

Скотт Бессент / © Associated Press

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Міністр фінансів США Скотт Бессент у понеділок, 31 серпня, зустрівся зі своїм російським колегою на полях саміту G20.

Про це повідомила кореспондентка NBC News у Конгресі та Білому домі Джулі Ціркін із посиланням на джерела.

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За її даними, під час зустрічі Бессент розповідає російській стороні про мирний план президента США Дональда Трампа щодо України.

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Крім того, представники США та Росії обговорюють економічні питання.

Інших подробиць переговорів, зокрема щодо конкретних положень мирного плану або можливих домовленостей, наразі не повідомляється.

Мирні переговори між Україною та РФ — останні новини

Нагадаємо, у Кремлі знову прозвучала нова заява про переговори між Україною та Росією. У Москві заявили, що не хочуть відновлювати переговори в Туреччині. При цьому там вважають, що саміт за участю президентів РФ, США та України може відбутися лише для закріплення домовленостей.

Раніше в Офісі президента зробили гучну заяву про ймовірність відновлення перемовин із РФ, однак за участю США. За словами керівника ОП, новий раунд переговорів за участю представників США може відбутися вже у вересні.

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