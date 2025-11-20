США і Росія підготували "мирний план", який змушує Україну капітулювати: деталі The Guardian

Прапори РФ і США. / © Reuters

Офіційні особи США та агресорки Російської Федерації розробили новий план завершення війни в Україні. Однак в його основі - капітуляція України. Цей “мирний план” вимагатиме від Києва здати територію та суттєво обмежити чисельність військ.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Проєкт плану розробили спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф та радник російського диктатора Кирило Дмитрієв. Видання наголошує, що політики “створили важливий, але неофіційний канал зв'язку між Москвою та Вашингтоном”.

Їхній план, “передбачає вжиття драконівських заходів” проти України. Вони, заявляє The Guardian, нададуть Москві “безпрецедентний контроль” над військовим та політичним суверенітетом країни.

“У Києві цей план, ймовірно, буде розцінено як капітуляція”, - йдеться у статті.

Зазначається, що ця пропозиція вимагатиме від України відмови від території на сході - Донбасу, а також скорочення чисельності Збройних сил удвічі. Інші умови включають обмеження військової допомоги США та категорій озброєння, що використовуються українською армією.

Про існування 28-пунктного плану, який, схоже, натхненний аналогічною пропозицією адміністрації Трампа щодо припинення війни в Газі, вперше повідомило видання Axios. Своєю чергою, Вашингтон неодноразово натякав, що нібито близький до мирної угоди між Україною і РФ. Втім, пропозиції зазнали невдачі, оскільки вони не задовольняли більшість вимог Москви, але водночас вимагали від Києва болісних поступок.

The Guardian нагадує, що протягом останніх кількох місяців потенційні мирні переговори зайшли до глухого кута через максималістські вимоги Росії. Крім того, Київ і Москва не проводили прямих переговорів від літа, а зусилля щодо відновлення дипломатичного курсу значною мірою завмерли після останньої зустрічі Дональда Трампа та “фюрера” РФ Володимира Путіна на Алясці у серпні.

Незважаючи на заяви Кремля про начебто відкритість до переговорів щодо припинення війни, РФ не виявила жодної готовності скорочувати свої далекосяжні вимоги. Крім того, Москва заперечує будь-який значний прогрес у питанні врегулювання.

Нагадаємо, NBC News із посиланням на високопосадовця в адміністрації президента США Дональда Трампа повідомило, що він схвалив 28-пунктний план миру між РФ і Україною. Видання заявляє, що Київ не брав участі у формуванні плану. Його розробляв Вашингтон у консультації з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим.

The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських посадовців наголошує, що план Трампа вимагає від України "здати" Донбас і забути про НАТО. Крім того, Україна має відмовитися від ініціативи щодо введення миротворчого контингенту, який міг би запобігти майбутній російській агресії.

