США і Росія провели закриту зустріч у Флориді: що відомо

У Флориді (США) відбулися переговори між делегаціями Сполучених Штатів та Росії. Американську сторону представляли спеціальний представник президента США Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум. Російську делегацію очолював спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв.

За словами Віткоффа, сторони обговорили низку питань і домовилися підтримувати подальший контакт.

Деталі переговорів наразі не розкриваються.

Розмова Трампа і Путіна

Раніше президент США Дональд Трамп розповів про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася 9 березня.

За словами Трампа, бесіда була «дуже хорошою», а серед тем обговорення була війна в Україні. Водночас американський президент зазначив, що конфлікт між Києвом і Москвою залишається складним.

«Ми говорили про Україну — це просто нескінченна боротьба… між Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть», — сказав Трамп.

Водночас він додав, що Путін висловив бажання допомогти у питаннях Близького Сходу, однак, на його думку, російський лідер міг би бути значно кориснішим, якби припинив війну проти України.

Зеленський про контакти США та РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не має повної інформації про зміст розмови між Трампом і Путіним.

За словами глави держави, українська сторона отримує лише обмежені відомості.

«Щодо розмови Дональда Трампа і Путіна — мені майже нічого невідомо», — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна перебуває у постійному контакті з американською стороною.

Мирні переговори України, США та РФ — останні новини

В Інституті вивчення війни (ISW) попереджають, що Росія може готувати інформаційний ґрунт для висунення нових вимог під час можливих переговорів.

Зокрема, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пропозиції переговорів 2022 року в Стамбулі більше не відповідають «новій реальності». Російські державні медіа трактують це як сигнал, що Москва може висунути нові умови.

Аналітики ISW вважають, що Кремль намагається просувати наратив про так звану «реальність на полі бою», щоб створити враження швидкого просування російської армії.

Коли може відбутися наступна зустріч

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що новий раунд переговорів за участю України, США та Росії може відбутися вже наступного тижня.

За його словами, місце проведення ще остаточно не визначено. Найімовірніше, переговори можуть пройти у Швейцарії або Туреччині.

Очікується, що під час наступної зустрічі сторони обговорюватимуть продовження процесу обміну та підготовку до можливих переговорів на рівні лідерів держав.

Раніше Стів Віткофф заявив, що в переговорах щодо припинення війни Росії проти України може наставати переламний момент.