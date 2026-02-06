США і Росія відновлюють військові переговори після років "замороження"

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відновити високорівневий військовий діалог з Росією, який було заморожено наприкінці 2021 року. Це рішення збіглося із завершенням дії ключового ядерного договору New START та активізацією мирних ініціатив щодо України.

Про це пише The Washington Post.

Офіційні особи поінформували, що США та Росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні, який було зупинено напередодні повномасштабного вторгнення РФ до України 2022 року. Такий крок розглядають як ще один сигнал прагнення адміністрації Трампа до більш упорядкованих відносин із Москвою — на тлі завершення дії ключового договору у сфері ядерних озброєнь між двома країнами.

Один із представників американської сторони зазначив, що це рішення стало побічним наслідком поточних зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні. У той самий день сплив термін дії договору New START, який регулював кількість і типи ядерних озброєнь, що перебувають на озброєнні США та Росії. У відповідь Трамп закликав до укладення «нового, покращеного, модернізованого» договору, розрахованого на тривалий період.

Відновлення контактів між США та РФ пов’язане з переговорами щодо України

Ці події збіглися з новим етапом спроб завершити чотирирічну війну в Україні. За словами американського посадовця, відновлення контактів між військовими Вашингтона й Москви безпосередньо пов’язане з мирними переговорами, які поки не дали результатів, здатних зупинити бойові дії. Водночас нещодавні американо-російські контакти відкрили шлях до подальшого діалогу.

Кремль поки утримався від офіційних коментарів щодо відновлення військових переговорів, а російське посольство у Вашингтоні не відповіло на запити медіа.

Що кажуть у США та РФ про New START?

Наразі жодна зі сторін не підтвердила готовність дотримуватися положень договору, що втратив чинність, повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Своєю чергою прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «все залежатиме від розвитку подій» і що РФ «зберігатиме відповідальний підхід до стратегічної стабільності у сфері ядерних озброєнь, керуючись насамперед національними інтересами».

Видання нагадало, що Вашингтон припинив формат військового діалогу з Москвою наприкінці 2021 року, коли Росія зосереджувала значні сили біля кордонів України. Після цього двосторонні відносини різко погіршилися, оскільки США разом із європейськими союзниками почали постачати Україні сучасне озброєння для захисту. У відповідь Росія вдалася до ядерної риторики та масштабних далекобійних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Мета і наслідки повернення до регулярного діалогу

Повернення до регулярного діалогу відкриває для Москви можливість обговорювати з Вашингтоном ширші питання безпеки, не обмежені війною в Україні. Водночас це може викликати додаткове роздратування серед європейських лідерів, які критично оцінюють підхід Трампа до взаємодії з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як зазначив зазначив старший науковий співробітник Програми з Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман, для Москви такий формат може бути вигідним, адже вона «перебуває не в найкращому становищі для змагання у сфері стратегічних ядерних сил через економічні та оборонно-промислові обмеження» після багаторічної війни проти України.

Як повідомили американські військові, оновлений діалог очолить командувач Європейського командування США генерал Алексус Г. Гринкевич разом зі своїми російськими колегами. Основна мета цих контактів — забезпечення «більшої прозорості і деескалації».

Нагадаємо, 5 лютого завершилася дія договору New START — останньої угоди про контроль над ядерними арсеналами США та РФ. Як пише Bloomberg, це вперше від 1980-х залишає країни без системи регулювання стратегічних запасів, що володіють 86% світової ядерної зброї. На тлі війни в Україні та посилення Китаю експерти побоюються нових перегонів озброєнь: через відсутність інспекцій Вашингтон і Москва можуть різко збільшити кількість розгорнутих боєголовок, готуючись до найгірших сценаріїв.