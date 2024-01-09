США і союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану – Bloomberg

За інформацією видання, на зустрічі були присутні країни G7 та невеликам група країн Глобального Півдня. Росію не запросили, а Китай не приїхав.

Минулого місяця відбулася таємна зустріч між Україною, її союзниками з "Групи семи" та невеликою групою країн Глобального Півдня, щоб спробувати згуртувати підтримку умов Києва для проведення мирних переговорів з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Секретна зустріч у Саудівській Аравії

За інформацією видання, у Саудівській Аравії 16 грудня відбулася таємна зустріч радників з національної безпеки. Вона послідувала за більш масштабними, публічними зібраннями, спрямованими на протидію спробам Москви розділити та виставити Україну та її союзників як таких, що не бажають вести переговори про припинення війни.

Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше. За словами джерел видання, менший формат дозволив вільніше та відвертіше обговорювати формулу миру в Україні та плани просування цього процесу, а також принципи потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.

Bloomberg зауважує, що останні місяці зусилля союзників ослабли. У США та ЄС понад 100 мільярдів доларів життєво важливої допомоги зупинилися у процесі затвердження у Вашингтоні та Брюсселі, а контрнаступ України минулого року не приніс значного прориву на полі бою.

Тим часом деякі країни ЄС не виконують своїх зобов’язань щодо надання Києву більшої кількості зброї та артилерійських боєприпасів саме тоді, коли Україна стикається з постійними хвилями російських ракетних атак. Війна Ізраїлю та ХАМАС також підігріла розбіжності з Глобальним Півднем.

Хто приїхав, а хто відмовився

Анонімні джерела Bloomberg стверджують, що на останній зустрічі в Ер-Ріяді не було значного прогресу. За їхніми словами, Україна та її союзники по G-7 продовжували протистояти закликам країн Глобального Півдня співпрацювати безпосередньо з Росією.

Зазначається, що високопосадовці з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини приєдналися до грудневої зустрічі в Ер-Ріяді. Проте інші великі країни Глобального Півдня, які прибули на деякі з попередніх більших сесій, зокрема Китай, Бразилія та Об’єднані Арабські Емірати, не надіслали своїх представників.

Пекін розглядається багатьма країнами-учасницями як ключ до впливу на Москву, враховуючи тісні зв’язки між ними.

Київ та його союзники по G-7 підтвердили свою думку про те, що для справедливого миру необхідно поважати територіальну цілісність і суверенітет України.

Невдовзі має відбутися нова зустріч

Автори статті стверджують, що Україна та її союзники планують організувати нову зустріч у Швейцарії, на яку буде запрошено понад 100 країн. Ця зустріч запланована напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Минулого року подібні сесії були проведені в Копенгагені, Джидді та на Мальті.

Деякі країни вважають проведення саміту на рівні лідерів у найближчі місяці передчасним, тоді як інші хочуть негайно залучити до процесу Росію.

У виданні зауважують, що в грудні Путін відвідав Саудівську Аравію для широкомасштабних переговорів, хоча після повномасштабного вторгнення він рідко виїжджає за кордон.

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Наприкінці минулого року одна людина, наближена до Кремля, у коментарі виданню припустила, що були певні контакти, які підтверджують зацікавленість в угоді про припинення вогню, але не надала жодних подробиць. Підтвердження цьому не було. І Україна, і союзники підозрюють, що будь-яке подібне звернення є нещирим ходом Кремля, щоб підірвати підтримку Києва та виграти час.

Раніше у США прокоментували можливість почати переговори про завершення війни в Україні.

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