США і Туреччина обговорили координацію дій на тлі загрози вторгнення РФ до України

США і Туреччина обговорили координацію дій на тлі загрози вторгнення РФ до України

Держсек США і очільник МЗС Туреччини "обговорили важливість продовження координації щодо загрози російської ескалації в Україні".

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 3 січня, обговорив із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу нарощування військ Російської Федерації на кордоні з Україною.

Про це повідомляється на сайті американського Держдепу.

Зазначається, що дипломати "обговорили важливість продовження координації щодо загрози російської ескалації в Україні".

Окрім того, очільники зовнішньополітичних відомства США і Туреччини порушили питання Сомалійського півострова та обговорили призначення Анкарою спеціального посланця для обговорення процесу нормалізації відносин з Вірменією.

Співрозмовники також розглянули можливості поглиблення двосторонньої співпраці, зокрема як союзників у НАТО, для вирішення питань, що становлять взаємний інтерес.

Нагадаємо, що 2 січня Джо Байден провів телефонні переговори із Володимиром Зеленським, під час яких чітко дав зрозуміти, що в разі вторгення до України Росія отримає "рішучу відповідь" від США та їхніх союзників і партнерів.

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