США і Україна — не загроза: Байден закликав росіян не розпочинати "криваву війну"

Байден запевнив, що Штати не планують розміщувати ракетне озброєння в Україні.

Президент США Джо Байден 15 лютого виступив зі зверненням щодо ситуації довкола України та загрози російського вторгнення.

Очільник Білого дому звернувся до росіян та наголосив, що ні США, ні Україна не є загрозою для російського народу.

"Російський народ не є мішенню для нас. Громадянам Росії я хочу сказати, що ви не є нашими ворогами і я не думаю, що ви хотіли б проводити криваву війну з Україною", — зазначив Байден.

Президент США нагадав про події 77-річної давнини, коли Штати та СРСР у складі Антигітлерівської коаліції разом воювали проти нацистської Німеччини та її сателітів.

"Давайте оглянемось на історію: 77 років назад ми воювали пліч-о-пліч під час Другої світової війни. В ній ми брали участь з необхідності, але якщо Росія нападе на Україну — це буде та війна в якій ми братимемо участь з власної волі. Я говорю це, не для того, щоб спровокувати, я кажу правду", — сказав Байден.

Нагадаємо, що Джо Байден пригрозив Росії дати "потужну відповідь" у разі повномасштабного нападу. Також він заявив, що Росія продовжує загрожувати Україні.

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