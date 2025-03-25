США і Україна завершили другий раунд переговорів

Про що домовилися сторони - наразі невідомо.

У Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершилися переговори між делегаціями США та України.

Про це повідомляє "Суспільне".

Переговори тривали декілька годин. Про результати нічого наразі не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що між українською та американською делегаціями розпочався новий раунд переговорів у Саудівській Аравії щодо досягнення перемир'я.

Зазначимо, раніше низка ЗМІ писали, що, провівши понад 12 годин за столом переговорів у понеділок, США та Росія зроблять спільну заяву за їхніми підсумками о 10 ранку 25 березня.

Згодом прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зміст переговорів в Саудівській Аравії не оприлюднюватиметься, оскільки це технічні консультації.

Читайте також: