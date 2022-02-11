США і Японія домовилися разом стримувати російську агресію

Раніше Блінкен попередив, що Росія може почати вторгнення в Україну в будь-який момент / Associated Press

Дипломати країн також обговорили виклики з боку Китаю.

США та Японія підтвердили наміри тісно взаємодіяти для стримування агресії Росії проти України, а також підтримати енергетичну безпеку Європи на тлі викликів з боку РФ.

Про це повідомили в американському Держдепартаменті за результатами зустрічі головних дипломатів США і Японії в Австралії у п’ятницю, 11 лютого.

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Наміри обох країн підтвердили держсекретар США Ентоні Блінкен і голова МЗС Японії Йосімаса Хаясі.

"Сторони зобов’язалися тісно співпрацювати для стримування російської агресії проти України", – йдеться в повідомленні Держдепу.

Блінкен також подякував Японії "за підтримку енергетичної безпеки Європи через поставки зрідженого природного газу (ЗПГ) до регіону".

Дипломати також обговорили ситуацію безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі викликів з боку Китаю і ракетно-ядерної загрози з боку Північної Кореї.

Нагадаємо, цього ж дня Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України в будь-який час, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

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