Україна, США, ЄС, Росія / © ТСН

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США та Європа розробляють масштабний мирний план для завершення війни в Україні, який передбачає поступки з обох боків. Переговори супроводжуються тиском Вашингтона на Київ щодо припинення ударів по НПЗ Росії. Водночас головним каменем спотикання залишається болюче питання контролю над окупованими територіями України.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

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На думку автора матеріалу, одним із показників успіхів України під час війни може бути зміна ставлення президента США Дональда Трампа до президента Володимира Зеленського. Менш ніж 18 місяців тому Трамп називав Зеленського слабким політиком, у якого «немає карт», а тепер виступає проти його нищівних атак на російські нафтопереробні підприємства.

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Минулого тижня невдоволення Трампа діями Зеленського призвело до того, що американський лідер домовився з Москвою про угоду щодо постачання дизельного пального. Вона суттєво послаблює дію санкційного законодавства проти Росії, яке сам президент США підписав зовсім нещодавно. Водночас у Білому домі попереджають про можливість ще серйозніших кроків — зокрема припинення для Києва життєво важливої розвідувальної підтримки. Один із європейських дипломатів назвав її такою, яку «важко відтворити».

Мирний план ЄС і США для України та Росії

Втім, за черговим спалахом напруженості між Трампом і Україною може стояти значно важливіший процес. США та європейські держави поступово наближаються до спільної мирної пропозиції, яка передбачатиме фінансові та безпекові переваги як для України, так і для Росії. Цей план має стати основою для територіального врегулювання, яке не задовольнить повною мірою воєнних вимог жодної зі сторін.

Основна ідея складної мирної ініціативи полягає в тому, щоб розширити коло питань, пов’язаних із війною, якщо безпосередньо розв’язати головну проблему не вдається. Американські переговірники працюють над пакетом домовленостей, який має врахувати післявоєнні потреби України та Росії. Очікується, що це допоможе зупинити кровопролиття й створити для обох держав вигідніші умови, що своєю чергою має стимулювати їх погодитися на територіальний компроміс.

«Нам потрібно зробити проблему та рішення масштабнішими, щоб допомогти обом сторонам побачити, якою буде ситуація після війни, — а потім піти на поступки», — пояснив обізнаний із переговорами американський чиновник, надавши цей детальний виклад.

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Новий дипломатичний етап отримав поштовх після шестигодинних переговорів, які відбулися минулої п’ятниці у Флориді. Зустріч організували спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф. У ній взяли участь українські посадовці, а також представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Переговори пройшли у гольф-клубі Shell Bay у Голлівуді, власником якого є Віткофф.

Трамп вимагає припинення атак на НПЗ

Трамп наполягає, щоб Україна та Росія припинили атаки на НПЗ одна одної. Це є однією з умов американської мирної ініціативи. Для Росії виконати таку вимогу нескладно, адже найбільший український нафтопереробний завод уже зазнав серйозних пошкоджень через російські удари. Водночас для Зеленського така домовленість означатиме втрату одного з найефективніших інструментів тиску на Москву.

«Очевидно, що здатність українців завдавати ударів по нафтопереробних заводах впливає на російську економіку. Це посилило позиції Зеленського на переговорах», — сказав європейський дипломат.

Американський чиновник розповів, що під час п’ятничних переговорів Кушнер і Віткофф закликали українську сторону припинити удари по НПЗ. Водночас вони попередили, що Трамп укладе угоду щодо постачання дизелю. За словами джерела, протягом останніх місяців американські представники приблизно шість разів зверталися до Києва з таким проханням на тлі різкого зростання цін на дизель.

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Подальший розвиток подій виявився передбачуваним: Зеленський відкинув цю пропозицію, після чого Трамп уклав угоду, очевидно, прагнучи знизити ціни напередодні проміжних виборів. Зеленський назвав рішення американського президента «слабким», а Трамп у відповідь пригрозив припинити розвідувальну підтримку України.

За словами американського чиновника, якщо Зеленський погодиться зупинити удари по НПЗ, «ми повернемося до справи й поїдемо до Москви». Водночас залишається питання, які переваги отримає Україна та від яких вимог їй доведеться відмовитися в межах американо-європейського мирного врегулювання, яке наразі розробляється.

Чотири складники пакета домовленостей щодо закінчення війни

За інформацією американського посадовця, майбутній пакет домовленостей складатиметься з чотирьох ключових елементів. Основний сигнал для президента Росії Володимира Путіна полягатиме в тому, що Москві недостатньо просто припинити війну проти України. РФ має укласти з Європою економічну та безпекову угоду, яка сприятиме відновленню регіональної стабільності після тривалої ескалації.

Першим компонентом плану стане відновлення України. Світовий банк разом з інвестиційною компанією BlackRock планують створити механізм, який допоможе забезпечити фінансові потреби Києва. Йдеться, зокрема, про відбудову зруйнованих територій, виплати родинам загиблих і поранених військових та відновлення української економіки.

Переговірники також попросили українську владу підготувати детальні розрахунки необхідних витрат і надати гарантії того, що після завершення війни ці кошти не будуть привласнені. Наразі Київ ще не передав відповідні оцінки, однак очікується, що це відбудеться найближчими днями, якщо мирний процес не зазнає краху.

Другим важливим елементом мають стати гарантії безпеки. США та європейські держави зобов’яжуться надати Україні військову допомогу у разі нового нападу Росії. Американський чиновник порівняв запропоновану гарантію з 5-ю статтею НАТО.

Водночас Росія також вестиме переговори з європейськими країнами щодо домовленостей, які мають врахувати її безпекові інтереси. Який саме вигляд матиме ця частина угоди, наразі остаточно не визначено.

Третім напрямом стане економічне зближення Росії, України та Європи через енергетичну домовленість. Серед можливих варіантів розглядають будівництво трубопроводу, яким російські нафта та газ постачатимуться до Європи, а Україна та Росія отримуватимуть частину доходів.

За словами американського посадовця, такий проєкт міг би істотно скоротити європейські витрати на енергоресурси. Крім того, мирна угода передбачатиме для Росії «довгостроковий доступ до європейського енергетичного ринку», а також визначить механізм і терміни скасування чинних економічних санкцій.

Найскладнішою для України частиною потенційної угоди стане її фінальний пункт. Росія, яка починала повномасштабну війну з метою захоплення всієї України, має погодитися на припинення бойових дій по нинішній лінії фронту, яку учасники переговорів називають «лінією контролю». Водночас Києву доведеться погодитися з фактичним контролем Москви над окупованими територіями, зокрема частиною Донбасу, де тривають одні з найзапекліших боїв.

Додатковою проблемою залишається відсутність чітко визначеної «лінії контролю». Ситуація на фронті змінюється майже щодня через невеликі просування та відступи військ.

Попри обурення європейських лідерів через домовленість Трампа щодо дизелю, вони, схоже, не мають наміру відмовлятися від дипломатичного процесу, який ведуть Кушнер і Віткофф.

«Зараз настав момент знизити напруженість у ситуації та повернутися до роботи», — пояснив європейський дипломат.

Дизельна угода Трампа лише спростить для Путіна можливість продовжувати війну

Необхідність пошуку врегулювання пояснюється тим, що війна перетворилася на масштабне та виснажливе кровопролиття. Загальні втрати Росії, за наведеними оцінками, перевищили 1,4 млн загиблих і поранених. Велика Британія оцінює російські втрати у серпні приблизно у 42 тис. військових, тобто близько 1400 осіб щодня.

Йдеться про війну на виснаження, яка потребує від сторін величезних ресурсів. Взимку протистояння може ще більше зміститися в економічну площину: обидві держави намагатимуться завдати максимальних збитків економіці противника та посилити тиск на цивільне населення.

Трамп від початку свого президентства прагнув домогтися завершення війни. Однак, схоже, американський президент досі не враховує того, що Путін як сторона-агресор прагне не просто припинення бойових дій, а перемоги.

«Путін не виглядає так, ніби він серйозно налаштований на мир», — сказав європейський дипломат, посилаючись на розвідувальні дані.

На думку автора, укладена Трампом угода щодо дизельного пального, яка фактично обходить санкційні обмеження, зрештою може лише спростити для Путіна можливість продовжувати війну.

До слова, згідно з аналізом The Atlantic, різкий розворот політики Трампа щодо України — зокрема пом’якшення щодо російського дизеля, тиск через удари по НПЗ та критика Києва — навряд чи пояснюється лише турботою про ціни на пальне для американців. Справжньою метою може бути примушення України до невигідної мирної угоди та підготовка великих економічних домовленостей із Москвою, чому також сприяє багаторічний скепсис Трампа щодо традиційних союзників США. Через такий курс Європа змушена посилювати власну підтримку України та зближуватися з іншими демократіями, тоді як у самих США цю політику підтримують далеко не всі представники влади.

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