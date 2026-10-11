США «капітулювали» перед Росією: канадський політолог зробив різку заяву про Трампа

США - Росія / © ТСН

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Канадський політолог і геополітичний аналітик Майкл Маккей різко розкритикував політику Сполучених Штатів в контексті дизельної домовленості Трампа. На його думку, Вашингтон фактично першим поступився Росії після початку її вторгнення в Україну.

Про це Маккей написав 10 жовтня в X.

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«Росія вторглася в Україну. Першою країною, яка капітулювала, стали Сполучені Штати», — заявив політолог.

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Маккей багато років займається українською тематикою. Він має ступінь доктора політичної філософії Лондонської школи економіки та політичних наук, працював викладачем в Україні, брав участь у міжнародному спостереженні за виборами та очолював Українсько-канадську професійну і бізнес-асоціацію. Від 2014 року він активно коментує російську агресію проти України.

Що відомо про дизельну угоду Трампа з Путіним

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Після цього Мінфін США тимчасово дозволив купувати та імпортувати російський дизель до 7 квітня 2027 року.

Домовленість має допомогти знизити ціни на пальне у США. Водночас її критики наголошують, що вона дає Москві додаткові доходи на тлі продовження війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявляв про готовність України до взаємних кроків зі зниження напруженості, зокрема щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Трамп також повідомляв, що закликав Зеленського утриматися від атак на об’єкти, пов’язані з виробництвом і переробкою дизельного пального.

Водночас ЗМІ писали, що Вашингтон може припинити передачу Україні розвідданих, якщо Київ не зупинить удари по російських НПЗ.

Також повідомлялося, що дизельна угода може ускладнити переговори щодо завершення війни, оскільки Москва, за оцінками медіа, не взяла на себе співмірних зобов’язань, тоді як послаблення обмежень може збільшити її доходи.

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