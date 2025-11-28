США хочуть "купити" мир в Україні: що пропонують Кремлю і хто за це має заплатити

Президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці / Архівне фото / © Associated Press

Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями, щоб забезпечити угоду про припинення війни. Цей «мирний план», який порушує дипломатичну конвенцію США, ймовірно, буде реалізований попри занепокоєння європейських союзників України.

Про це пише The Telegraph.

План Трампа та пряма пропозиція Путіну

Видання повідомляє, що Дональд Трамп направив свого посланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера до Москви для прямої пропозиції Володимиру Путіну.

Початковий мирний план, що складався з 28 пунктів і був сформульований Віткоффом після переговорів з російськими чиновниками, пропонував «де-факто» визнання з боку США щодо Криму, а також окупованих територій Донецької та Луганської областей. Крім того, стратегія передбачала «де-факто» визнання контролю Росії над територіями в Херсонській та Запорізькій областях, що перебувають за лінією зіткнення, після підписання будь-якої угоди про припинення вогню.

Пізніше українські та американські чиновники провели екстрені переговори в Женеві та узгодили новий план із 19 пунктів, який, як стверджується, є менш сприятливим для Москви. Проте, численні джерела припускають, що американські пропозиції щодо визнання окупації залишаються частиною нової стратегії.

«Червона лінія» для Києва та Європи

Попри ці американські пропозиції, Київ не буде змушений визнати контроль Росії над незаконно анексованими територіями, оскільки Конституція України забороняє будь-якому президенту чи уряду поступатися територією без проведення загальнонаціонального референдуму.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак та радник президента з питань національної безпеки Рустем Умєров очікують на зустріч з американськими чиновниками в резиденції Трампа у Флориді. Коментуючи ситуацію, Єрмак наголосив, що територіальні поступки є «червоною лінією» для України:

«Поки Зеленський є президентом, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не відмовиться від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо тільки він не хоче піти проти Конституції України та українського народу,» — зазначив Єрмак.

Очевидна пропозиція Вашингтона про визнання викликала занепокоєння серед європейських союзників, які неодноразово відкидали підтримку мирної угоди, що толерує зміну кордонів силою.

«Це залишається одним із фундаментальних принципів збереження стабільності та миру в Європі та за її межами,» — повідомили лідери коаліції, які виступають проти визнання анексованих територій.

Нагадаємо, Вашингтон засекретив новий мирний план навіть від ЄС. За інформацією Politico, США «відсторонили» Європу від роботи над документом.