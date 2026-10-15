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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США хочуть отримати контроль над активами РФ: Мерц озвучив позицію Європи

Мерц заявив, хто вирішуватиме долю заморожених активів країни-агресорки Росії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заморожені російські активи мають залишатися під контролем Європи. Європейці повинні вирішувати, що з ними робити.

Про це він висловився перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє «ЄП».

Канцлера запитали, як він ставиться до ідеї передати заморожені в ЄС російські активи під контроль США, щоб сприяти мирному врегулюванню.

«Це активи, які заморожені в Європі, — і вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і ми ухвалюємо щодо цього рішення», — наголосив Мерц.

Розблокування активів РФ — що відомо

Financial Times із посиланням на співрозмовників повідомило, що під час переговорів у Маямі минулого тижня представники президента США Дональда Трампа запропонували розморозити частину заблокованих російських активів і передати їх під контроль Вашингтона, щоб відновити мирні переговори.

За даними видання, американська сторона представила кілька сценаріїв розмороження активів. Один із них передбачав переведення коштів до нової спеціальної фінансової структури, яка перебуватиме під контролем США.

Зауважимо, у зустрічах брали участь представники адміністрації Трампа, України, Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО, залучені до мирного процесу. Ця ініціатива занепокоїла Київ і не знайшла підтримки серед європейських союзників.

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