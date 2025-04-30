США наражають угоду про копалини на юридичну небезпеку

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США вимагають одночасного підписання одразу трьох угод про корисні копалини. Якщо Київ не погодиться, у Вашингтоні погрожують взагалі відмовитися від угод. Але піти на цю умову Україна не може через юридичні причини.

Про це повідомив ексміністр економіки України, президент приватної «Київської школи економіки» Тимофій Милованов у соціальній мережі Facebook.

«Це юридично неможливо. США знову ламають нас. Якщо вийде, то суди пізніше анулюють дві з цих трьох угод. Попри це, американська сторона наполягає», — заявив Милованов.

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Йдеться про три документи, які мають підписуватися послідовно на різних рівнях.

Угода №1 — документ міжурядового рівня, який може підписати українська делегація.

«Україна хоче її підписати, вона повністю задоволена цією угодою, бо вона хороша і справедлива. Це перемога для Трампа і для України. Потім настає етап імплементації», — пояснив ексміністр.

Угода №2 — про створення спільного інвестиційного фонду, яку мають підписати американська корпорація DFC та українське агентство.

«Це комерційна угода, і уряд України не може її підписати. Її може підписати тільки агентство і тільки після того, як Верховна Рада ратифікує угоду №1. Це передбачає Конституція України», — наголосив Милованов.

Він додав, що це відрізняється від законодавства США, але передбачено чинним українським законодавством. Якщо цей закон буде порушено, угода «стане вразливою для майбутніх юридичних атак».

І лише після підписання перших двох угод може бути підписана технічна угода №3, яка визначить внутрішні правила роботи новоствореного інвестиційного фонду.

«Але США хочуть швидкої перемоги і погрожують піти з переговорів, якщо всі три угоди не будуть підписані сьогодні. Сподіваюся, що здоровий глузд переможе», — підсумував Тимофій Милованов.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода про корисні копалини може бути підписана вже за кілька годин.