США хочуть швидкого прогресу в переговорах: в МЗС України прокоментували заяви Держдепу

Речник МЗС України Георгій Тихий / © Укрінформ

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Позиція Сполучених Штатів щодо мирних переговорів залишається незмінною. Сторони мають досягти прогресу, щоб США й надалі виконували роль посередника в мирному врегулюванні.

Про це написав речник МЗС України Георгій Тихий у соціальній мережі X.

«Для ЗМІ, які запитували, я щойно зв’язався з речницею Держдепу США Теммі Брюс, і ми підтвердили, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її попереднього подібного коментаря цього тижня», — зазначив Тихий.

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Він нагадав, що Теммі Брюс раніше сказала, що Сполучені Штати «відійдуть від ролі посередника» у процесі мирних перемовин, «якщо не буде прогресу».

«Це не нова позиція, а та, що раніше була озвучена державним секретарем США», — зауважив Георгій Тихий.

Нагадаємо, державний секретар Марко Рубіо заявив, що Трампу, можливо, доведеться переглянути зусилля США щодо посередництва в мирній угоді між Україною та РФ, якщо Вашингтон «дуже скоро» не побачить прориву.