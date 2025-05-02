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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США хочуть швидкого прогресу в переговорах: в МЗС України прокоментували заяви Держдепу

В МЗС підтвердили, що Держдеп не виключає виходу США з переговорів, якщо Україна та Росія не почнуть конструктивний діалог щодо закінчення війни.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Георгій Тихий

Речник МЗС України Георгій Тихий / © Укрінформ

Позиція Сполучених Штатів щодо мирних переговорів залишається незмінною. Сторони мають досягти прогресу, щоб США й надалі виконували роль посередника в мирному врегулюванні.

Про це написав речник МЗС України Георгій Тихий у соціальній мережі X.

«Для ЗМІ, які запитували, я щойно зв’язався з речницею Держдепу США Теммі Брюс, і ми підтвердили, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її попереднього подібного коментаря цього тижня», — зазначив Тихий.

Він нагадав, що Теммі Брюс раніше сказала, що Сполучені Штати «відійдуть від ролі посередника» у процесі мирних перемовин, «якщо не буде прогресу».

«Це не нова позиція, а та, що раніше була озвучена державним секретарем США», — зауважив Георгій Тихий.

Нагадаємо, державний секретар Марко Рубіо заявив, що Трампу, можливо, доведеться переглянути зусилля США щодо посередництва в мирній угоді між Україною та РФ, якщо Вашингтон «дуже скоро» не побачить прориву.

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