Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Усе, про що Сполучені Штати домовляються з Росією, так чи інакше буде сприйматися як поразка США, а в нинішніх умовах — і як особиста поразка Дональда Трампа.

Таку думку в етері Еспресо висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За його словами, у Кремля фактично залишилася лише одна серйозна стратегічна карта — поглиблення залежності від Китаю.

Реклама

«Путін прямо розігрує цю карту, поводячись як наречена на виданні: мовляв, хто більше запропонує і за кого я піду. Для США дуже важливо максимально відірвати Росію від Китаю, і американські дипломати неодноразово про це говорили», — зазначив Кузан.

Водночас, за його словами, Пекін не зацікавлений у такому сценарії, адже розглядає Росію радше як сировинний придаток і геополітичний проксі.

«Формально це не васальні відносини, але фактично ми розуміємо, що географія і ресурси Росії визначають її політику та залежність від Китаю», — пояснив експерт.

Кузан також вважає, що нинішні дії США спрямовані не стільки на досягнення справедливого миру, скільки на спробу врятувати Росію від внутрішнього краху.

Реклама

«Сполучені Штати зараз фактично намагаються якось врятувати Росію від самознищення. Для Путіна ж ключове — збереження власної влади. Він розуміє, що у цій війні витратив фонд національного добробуту, знищив арктичні проєкти, логістику на Далекому Сході й на півночі РФ», — наголосив він.

За словами експерта, для очільника Кремля нині залишається лише одне питання.

«Фактично логіка Путіна проста: запропонуйте мені щось таке, заради чого я не грюкну дверима і не піду ва-банк», — підсумував Сергій Кузан.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна входить у фазу найактивнішої дипломатії року і зараз — вирішальні дні, що можуть змінити долю країни.

Реклама

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп заявив, що перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським «мав хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову» диктатором Путіним.