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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США хочуть встигнути укласти мирну угоду між РФ та Україною у 100 днів Трампа на посаді

100-й день другого терміну Трампа припадає на наступний вівторок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

США наполягають на укладенні мирної угоди між Росією та Україною протягом перших 100 днів Трампа.

Про це заявив європейський чиновник у коментарі для CNN.

Водночас це відбувається в той момент, коли держсекретар Марко Рубіо пропускає ключову зустріч у Лондоні, спрямовану на припинення війни.

“На цей час є багато рухомих моментів, але ясно одне — відчуття, що США наполягають на укладенні цієї угоди протягом 100 днів”, — сказав чиновник.

Пропозиція США щодо припинення війни включає визнання контролю Росії над Кримом, чого президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде робити.

"Важко бачити (Крим - ред.) в будь-якій угоді, крім того, як він залишається таким, яким він є зараз. Але це явно важко для Зеленського", — сказав чиновник CNN.

Трамп заявив, що Зеленський затягує війну через “запальні заяви” щодо Криму.

100-й день другого терміну Трампа припадає на наступний вівторок.

Нагадаємо, що Трамп уникає відповіді щодо Криму: хоче миру між РФ та Україною за будь-яких умов.

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