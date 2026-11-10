США хочуть змінити формат переговорів про мир в Україні: що відомо

Кушнер і Віткофф / © Associated Press

Реклама

США прагнуть залучити країни Європи до переговорів із Росією, щоб зупинити війну та створити нову систему безпеки.

Про це під час переговорів в Абу-Дабі заявив представник президента США Джаред Кушнер.

Реклама

За його словами, протягом останніх місяців американська, українська та європейська сторони спільно розробляли пропозиції щодо закінчення військово конфлікту.

Реклама

«Ми всі згодні, що між нашими позиціями немає жодних розбіжностей у пошуках рішення для безпеки України та безпеки Європи», — наголосив Кушнер.

Одне з головних завдань нинішніх зустрічей, за словами американського представника, — отримати згоду Росії на участь європейців у переговорах, щоб зробити їх багатосторонніми.

Кушнер також зауважив, що тристоронні переговори не відбувалися від лютого. Він сподівається на прогрес найближчими днями та наголосив, що США прагнуть не лише закінчення війни, а й створення довгострокової системи безпеки в Європі.

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі — останні новини

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі проходять тристоронні переговори за участю України, США та РФ щодо безпекових гарантій, припинення вогню і закінчення війни.

Реклама

Уже 10 листопада Абу-Дабі завершився чотиригодинний раунд переговорів за участю України, США та Росії щодо миру. Головними темами переговорів стали гарантії безпеки. Попри чутки у ЗМІ джерела спростовують пропозиції США щодо коригування меж Донбасу.

Після тристоронніх перемовин Кушнер заявив, що Путін демонструє готовність до завершення війни проти України, але лише «за належних умов».

Новини партнерів

Новини партнерів