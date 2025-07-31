США контактували з Росією щодо припинення війни: Рубіо повідомив результат

Держсекретар США Марко Рубіо / © Getty Images

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Цього тижня представники США контактували з російськими високопосадовцями щодо припинення війни в Україні, однак жодного прогресу досягнуто не було.

Про це у четвер, 31 липня, повідомив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, розмова відбулася на початку цього тижня, «у понеділок чи вівторок».

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«Ми провели розмову з ними — не з Путіним, а з деякими з найвищих посадовців Путіна — у надії досягти певного порозуміння щодо шляху вперед, який би привів до миру, і ми не побачили жодного прогресу в цьому питанні», — сказав очільник Держдепу.

Рубіо нагадав, що президент США Дональд Трамп уже понад шість місяців докладає зусиль, щоб взаємодіяти з російською стороною, але ситуація не змінюється. Тому американський лідер змушений задуматися над тим, як довго це слід робити, якщо одна зі демонструє відсутність зацікавленості у припиненні вогню.

«У нього [президента Трампа] є варіанти, як усім відомо, запровадити вторинні санкції на продаж російської нафти, яка становить величезну частину їхніх доходів… Але найкращий шлях вперед — це припинити стрілянину та почати розмови. Але поки що з російського боку не було щирого інтересу до досягнення цієї мети», — додав Рубіо.

При цьому він наголосив, що президент США «не збирається чекати вічно».

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 29 липня поставив Кремлю новий дедлайн-ультиматум: 10 днів для досягнення домовленостей щодо України. На 11-й день Вашингтон запровадить проти РФ мита та «інші речі».

У відповідь у Кремлі заявляли, що продовжуватимуть війну до «досягнення цілей», попри заяви Трампа.

Зокрема, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков фактично підтвердив, що Кремль не погодиться на вимогу припинення вогню і готується до запровадження нових санкцій.