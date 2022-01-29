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США мають намір провести 31 січня засідання Ради безпеки ООН про Україну — ЗМІ

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США мають намір провести 31 січня засідання Ради безпеки ООН про Україну — ЗМІ

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Засідання стане можливістю пояснити свої дії на кордоні з Україною.

Засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні відбудеться у понеділок, 31 січня, попри небажання Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg слова американського чиновника високого рангу.

За повідомленнями агентства, у США вважають, що засідання стане можливістю для Росії пояснити свої дії на кордоні з Україною та дати зрозуміти, чи вона бачить шлях для дипломатичного розв'язання проблеми.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Росія може скликати голосування, щоб запобігти засіданню ради з цієї теми.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США влаштують "гучні публічні розбирання" з Росією в Раді безпеки ООН у разі вторгнення російських військ в Україну.

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