США могли використати Starlink як важіль тиску на Україну: у FT розкрили подробиці

Starlink / © Associated Press

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Українські високопосадовці припускають, що швидкість військового супутникового сервісу Starshield обмежили навмисно, аби натиснути на Україну та посилити позиції Росії на мирних переговорах.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на українських чиновників.

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Українські високопосадовці заявили виданню, що зв’язок уповільнили для тиску на Київ під час мирних переговорів із Росією, черговий раунд яких щойно завершився в Абу-Дабі. Один із чиновників додав, що дії Вашингтона схожі на спробу посилити позиції Москви.

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«Ми не знаємо причини [бо] вони мовчать про це», — сказав високопоставлений український посадовець виданню, коментуючи відсутність роз’яснень з боку президента США Дональда Трампа та Ілона Маска.

Новина про проблеми зі зв’язком з’явилася в той самий день, коли спецпосланець США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер прилетіли до Москви на зустріч із Путіним. Після цього вони мали поїхати до Ірландії на переговори із Зеленським.

Новий збій в роботі Starlink — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові уже кілька днів знову фіксують значні збої в роботі Starshield (захищена мережа супутників Starlink) над територією України. За словами глава держави, фіксується «системне обмеження швидкості» до 161 км/год (100 миль/год). Збої спостерігають уздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях.

Згодом, президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення Сполученими Штатами обмеження швидкості роботи для терміналів Starshield (захищеної мережі супутників Starlink) на окупованих територіях не лише створює серйозні проблеми для дронів-перехоплювачів на фронті, а й демонструє небезпечну тенденцію у ставленні до українських земель.

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