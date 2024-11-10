США можуть незабаром оголосити про терміни припинення вогню та гарантії безпеки для України - Туск

Такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки.

Відповідаючи на питання про частково оприлюднений ЗМІ план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України, він підкреслив, що такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки.

Про це інформує "Польське радіо".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прогнозує, що незалежно від результату президентських виборів у Сполучених Штатах, Польща та Європа нестимуть набагато більшу відповідальність за власну безпеку в найближчі місяці.

Відповідаючи на питання про частково оприлюднений ЗМІ план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України, він підкреслив, що такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки. На його думку, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", — додав він.

Дональд Туск підкреслив, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

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Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, радники Трампа висунули різні версії плану закінчення війни в Україні. Один із планів передбачає відмову від НАТО; заморожування лінії фронту і створення демілітаризованої зони; залишення Росії захоплених територій та постачання зброї від США для стримання майбутнього нападу.

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