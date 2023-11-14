США можуть послабити допомогу Україні на тлі інших викликів міжнародної безпеки — WP

У США можуть відсунути Україну на другий план на тлі війни в Ізраїлі та інших викликів для міжнародної безпеки.

У України закінчуються гроші і час, але зацікавленість Конгресу США у фінансуванні її боротьби з російськими військами впала нижче, ніж будь-коли.

Про це пише видання The Washington Post.

"Зростаюча конкуренція з боку інших пріоритетів національної безпеки, включаючи Ізраїль і південний кордон США, може стати похоронним дзвоном для продовження американської допомоги своєму європейському союзнику, який перебуває в скрутному становищі", - пише видання.

У Конгресу залишилося менше тижня, щоб узгодити короткостроковий законопроєкт для запобігання закриття уряду, перш ніж федеральне фінансування спливе після опівночі суботи. Але навіть після цього законодавцям, ймовірно, доведеться витратити наступні два місяці на подолання глибоких розбіжностей, щоб ухвалити більш масштабні плани фінансування на наступний рік.

Перспектива того, що Конгрес на тлі цієї хаотичної ситуації просто не затвердить додаткову допомогу Україні, може мати серйозні геополітичні наслідки, підриваючи одну з головних зовнішньополітичних цілей Байдена і підтверджуючи російський оптимізм щодо того, що рішучість Заходу дасть тріщину.

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Бажання республіканських законодавців щодо подальшої допомоги Україні знижувалися протягом багатьох місяців, однак навіть до того, як довгоочікуваний літній наступ нації не приніс жодних драматичних проривів, опитування показали постійне зниження колись значної підтримки американської громадськості.

Наразі Конгрес виділив близько 113 мільярдів доларів на допомогу Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, надавши бронетехніку, системи протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники, боєприпаси тощо, які українські війська використали для знищення значної кількості російської зброї та техніки і витіснення росіян з деяких ключових міст.

Прихильники в обох палатах США наполягають на тому, що двопартійна більшість Конгресу все ще виступає за надсилання допомоги Києву, але навіть цього може бути недостатньо, щоб найближчим часом задовольнити прохання Байдена.

Україна також зіткнеться з величезним дефіцитом бюджету в розмірі 35 мільярдів доларів в наступному році, тільки третина якого, як очікується, буде покрита Європейським Союзом. Нездатність отримати додаткову економічну допомогу від США, ймовірно, змусить Україну скоротити величезну кількість державних службовців і служб, попередили американські чиновники.

Але без чіткого розуміння потреб України та ролі Сполучених Штатів у забезпеченні її виживання вони побоюються, що "позиція американського народу зміниться", пише WP.

Нагадаємо, видання The Economist пише, що західні чиновники все частіше починають говорити про те, що війна Росії проти України може затягнутися ще на п'ять років.

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