США можуть розмістити до п'яти тисяч військових у Східній Європі та Прибалтиці: рішення – за Байденом

США можуть розмістити до п'яти тисяч військових у Східній Європі та Прибалтиці: рішення – за Байденом

Президент Байден розглядає можливість розгортання кількох тисяч американських військовослужбовців, а також військових кораблів та літаків.

Сполучені Штати Америки не виключають варіанти відправлення до країн Східної Європи та Балтії до п'яти тисяч військових, а також кораблі та літаки.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на обізнані джерела в адміністрації США.

За інформацією співрозмовників видання, президент США Джо Байден розглядає можливість розгортання кількох тисяч американських військовослужбовців, а також військових кораблів та літаків у Прибалтиці та країнах Східної Європи.

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Як уточнило джерело ЗМІ, чиновники Пентагону представили главі Білого дому кілька варіантів, які дозволять перевести американських військових набагато ближче до кордону з Росією. Варіанти включають відправлення від тисячі до п'яти тисяч військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення цього числа вдесятеро, якщо ситуація погіршиться.

ЗМІ повідомляє, що президент США ухвалить рішення вже цього тижня.

Нагадаємо, що раніше США пояснили рішення про евакуацію дипломатів і запевняють, що продовжать підтримку України.

Додамо, що Сполучені Штати Америки не відкидають військової участі у конфлікті навколо України через російську агресію. Про це заявила в інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

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