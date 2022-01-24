США можуть розмістити до п'яти тисяч військових у Східній Європі та Прибалтиці: рішення – за Байденом

Президент Байден розглядає можливість розгортання кількох тисяч американських військовослужбовців, а також військових кораблів та літаків.
Сполучені Штати Америки не виключають варіанти відправлення до країн Східної Європи та Балтії до п'яти тисяч військових, а також кораблі та літаки.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на обізнані джерела в адміністрації США.
За інформацією співрозмовників видання, президент США Джо Байден розглядає можливість розгортання кількох тисяч американських військовослужбовців, а також військових кораблів та літаків у Прибалтиці та країнах Східної Європи.
Як уточнило джерело ЗМІ, чиновники Пентагону представили главі Білого дому кілька варіантів, які дозволять перевести американських військових набагато ближче до кордону з Росією. Варіанти включають відправлення від тисячі до п'яти тисяч військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення цього числа вдесятеро, якщо ситуація погіршиться.
ЗМІ повідомляє, що президент США ухвалить рішення вже цього тижня.
Нагадаємо, що раніше США пояснили рішення про евакуацію дипломатів і запевняють, що продовжать підтримку України.
Додамо, що Сполучені Штати Америки не відкидають військової участі у конфлікті навколо України через російську агресію. Про це заявила в інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
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