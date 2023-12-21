США можуть схвалити допомогу Україні в січні, а на випадок провалу є "план Б" — конгресмен

У Конгресі США вірять, що ухвалити додаткову допомогу Україні вдасться у січні. Цього пакету має вистачити на увесь рік.

Конгрес США зможе ухвалити пакет додаткової допомоги України у середині січня. Водночас у разі провалу голосування вже існує і "план Б".

Про це заявив конгресмен-демократ Майк Квіґлі, пише "Голос Америки".

"Я - оптиміст. Я вірю, що ми це зробимо у січні. Якщо хтось скаже, ми не підемо на перерву, доки не закриємо це питання, це мене теж влаштовує. Але я думаю, що реалістично, ми говоримо десь про середину січня", - сказав Майк Квіґлі.

За його словами, коли Конгрес повернеться до роботи у січні, буде погоджений пакет допомоги, якого вистачить на увесь рік.

"Відверто кажучи, я хотів би, щоб його вистачило до кінця роботи цього скликання Конгресу", - додав Квіґлі.

Конгресмен повідомив, що розроблено також план "Б" на випадок, якщо додаткове фінансування Україні не пройде в січні.

"Якщо до цього дійде, то є деякі процедурні методи. Зокрема, спробувати "звільнити" законопроекти, які мають асигнування для України. Ми досліджуємо це. Петиція про "звільнення законопроекту" змушує винести його на голосування, звільнивши від розгляду комітетів. Також, є "законопроекти про чисте фінансування", які фінансують Україну. Я наполягав би на цьому як на процедурній альтернативі", - сказав він.

"Це жахливий "план Б", він далеко не такий хороший, як перший. Але дуже важливо уникнути прогалин у наданні допомоги", - додав конгресмен.

Нагадаємо, в американському Пентагоні заявили, що гроші на військову допомогу Україні закінчаться до 30 грудня, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування.

Пізніше видання Politico опублікувало статтю про те, що Конгрес США може не домовитися щодо кордону і допомоги Україні цього року.

А невдовзі в Білому домі заявили, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються "в правильному напрямку".

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