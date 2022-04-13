США можуть виділити ще 750 млн доларів військової допомоги Україні для боротьби з РФ - Reuters

США можуть виділити ще 750 млн доларів військової допомоги Україні для боротьби з РФ - Reuters

Остаточні рішення щодо комбінації обладнання ще приймаються.

Очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена вже в середу, 13 квітня 2022 оголосить надання про ще 750 мільйонів доларів військової допомоги Україні для її боротьби з Росією.

Про це повідомили Reuters двоє американських чиновників, знайомих з цим питанням.

Обладнання буде фінансуватися за допомогою Президентського органу вилучення коштів, в якому президент може дозволити передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Один із чиновників сказав, що остаточні рішення щодо комбінації обладнання ще приймаються.

Водночас представники Білого дому не відразу відповіли на запит ЗМІ про коментар.

Білий дім заявив минулого тижня, що надав Україні понад 1,7 мільярда доларів безпекової допомоги після вторгнення в Україну 24 лютого, яке Росія називає "спеціальною військовою операцією". Помічник Конгресу сказав, що деякі законодавці були поінформовані протягом останніх 24 годин про нове оголошення про надання допомоги, яке очікується протягом наступних 24-48 годин.

Нагадаємо. що президент України Володимир Зеленський тисне на лідерів США та Європи, щоб вони надали важче озброєння та техніку для боротьби з Росією у східному регіоні України, де, як очікується, Росія активізує свої військові зусилля.

Раніше президент США Джо Байден уперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні.

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