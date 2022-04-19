США можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму: що це означає

"Ми уважно вивчаємо факти, уважно вивчаємо закон", - заявили у Держдепі.
Державний департамент США може запровадити проти Росії статусу держави-спонсора тероризму, який передбачає введення додаткових санкцій та обмежень.
Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.
"Ми уважно вивчаємо факти, уважно вивчаємо закон. Незалежно від того, чи будуть ці повноваження, або будь-які інші повноваження доступні нам відповідно до закону, ми застосуємо їх, якщо вони будуть ефективними й доречними", - зауважив представник Держдепу у відповідь на запитання, чи залишається «на столі» введення цього статусу проти Російської Федерації.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Таке визнання – одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США. Про це пише The Washington Post.
Видання зазначає, що позитивне рішення США може мати низку наслідків, включно з:
- накладенням економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією,
- замороженнм активів Москви у Штатах, включно з нерухомістю,
- забороною різноманітних експортів товарів подвійного призначення.
Читайте також:
- Байден не планує їхати до України: але візит іншого високопосадовця США відбудеться без попереджень
- "Я на війні": Зеленський розповів про прямолінійність у розмовах із Байденом
- Арестович про ймовірний візит Джо Байдена до Києва: "Президенти ніколи не летять просто так"