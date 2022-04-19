США можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму: що це означає

США можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму: що це означає

"Ми уважно вивчаємо факти, уважно вивчаємо закон", - заявили у Держдепі.

Державний департамент США може запровадити проти Росії статусу держави-спонсора тероризму, який передбачає введення додаткових санкцій та обмежень.

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

"Ми уважно вивчаємо факти, уважно вивчаємо закон. Незалежно від того, чи будуть ці повноваження, або будь-які інші повноваження доступні нам відповідно до закону, ми застосуємо їх, якщо вони будуть ефективними й доречними", - зауважив представник Держдепу у відповідь на запитання, чи залишається «на столі» введення цього статусу проти Російської Федерації.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Таке визнання – одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що позитивне рішення США може мати низку наслідків, включно з:

накладенням економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією,

замороженнм активів Москви у Штатах, включно з нерухомістю,

забороною різноманітних експортів товарів подвійного призначення.

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