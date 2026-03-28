США можуть переправити зброю для України на Близький Схід: Зеленський сказав, чи це правда

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не зафіксовано випадків перенаправлення озброєння з раніше погоджених пакетів.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

З його слів, подальший розвиток ситуації залежить від низки факторів, зокрема тривалості війни.

«Україна уважно аналізує обсяги застосованої зброї США, а також можливості Ірану, щоб краще розуміти ризики та потреби сторін. Сподіваюсь, що пакети не будуть перенаправлені — наразі таких сигналів не було», — наголосив президент.

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон опрацьовує можливість перегляду напрямку постачання озброєння, яке раніше планували передати Україні, на користь Близького Сходу. Причиною такого кроку є стрімке виснаження запасів критично важливих боєприпасів США на тлі загострення війни з Іраном.

У виданні Defense Express зазначили, що загроза стрімкого настання дефіциту ракет MSE до Patriot через війну в Ірані була доволі легко прогнозованою. Бо ще два тижні тому країни Перської затоки мали використати понад 1600 зенітних ракет до цього ЗРК.