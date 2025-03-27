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США можуть реально вплинути на закінчення війни – Зеленський
Український президент назвав США, Велику Британію та Францію “прискорювачами” мирного процесу.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що рішення, які зараз ухвалюють США, можуть вплинути на закінчення війни.
Про це він сказав за підсумками саміту “коаліції рішучих” у Парижі 27 березня.
За словами українського лідера, коаліція обговорювала збільшення допомоги Україні та гарантії безпеки.
Водночас він назвав США, Велику Британію та Францію “прискорювачами” мирного процесу.
За словами Зеленського, в нинішній ситуації США “дуже важливі” і рішення, які вони ухвалюють, “можуть реально вплинути на закінчення війни”.
Президент України додав, що Росія намагається розділити Європу та США.
“Ми хочемо, щоб Америка була сильнішою. Нам це потрібно”, — наголосив він.
Нагадаємо, у Білому домі сподіваються домогтися перемир’я між Росією та Україною в перші 100 днів після повернення Дональда Трампа до влади.