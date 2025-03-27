США можуть реально вплинути на закінчення війни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що рішення, які зараз ухвалюють США, можуть вплинути на закінчення війни.

Про це він сказав за підсумками саміту “коаліції рішучих” у Парижі 27 березня.

За словами українського лідера, коаліція обговорювала збільшення допомоги Україні та гарантії безпеки.

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Водночас він назвав США, Велику Британію та Францію “прискорювачами” мирного процесу.

За словами Зеленського, в нинішній ситуації США “дуже важливі” і рішення, які вони ухвалюють, “можуть реально вплинути на закінчення війни”.

Президент України додав, що Росія намагається розділити Європу та США.

“Ми хочемо, щоб Америка була сильнішою. Нам це потрібно”, — наголосив він.

Нагадаємо, у Білому домі сподіваються домогтися перемир’я між Росією та Україною в перші 100 днів після повернення Дональда Трампа до влади.