США можуть розширити «Раду миру» Трампа на Україну та Венесуелу — Financial Times

Трамп та Зеленський / © Офіс президента України

Американські посадовці обговорюють ідею розширення «Ради миру», яку очолює президент США Дональд Трамп, аби вона займалася не лише ситуацією в Секторі Гази, а й іншими конфліктами у світі — зокрема війною РФ проти України та кризою у Венесуелі.

Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, у команді Трампа розглядають цю структуру як альтернативний формат міжнародного врегулювання — неофіційний майданчик, який потенційно може працювати паралельно з ООН або навіть частково її замінити.

Очікується, що ідею ради можуть презентувати вже наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Водночас пропозиції про розширення повноважень органу викликали занепокоєння серед дипломатів, адже спершу рада створювалася для контролю за післявоєнним управлінням Газою.

Один з арабських дипломатів, на якого посилається FT, заявив, що в регіоні до такої ініціативи ставляться обережно, а сам підхід назвав «нетиповим» для міжнародної практики.

Разом із тим американський чиновник, якого цитує видання, наголосив: наразі планування роботи «Ради миру» зосереджене саме на конфлікті між Ізраїлем і Газою, і жодних рішень щодо інших напрямків поки немає.

Financial Times зазначає, що багато деталей про майбутню роботу ради залишаються невідомими — зокрема її склад та реальні юридичні повноваження за межами Близького Сходу. Трамп раніше заявляв, що рада вже «сформована», а перелік учасників — серед яких очікують світових лідерів — оголосять найближчим часом.

Окремо FT пише, що у США розглядають Венесуелу як один із потенційних майданчиків для посередництва ради на тлі політичної нестабільності після захоплення Ніколаса Мадуро цього місяця.

Щодо України, то, за інформацією видання, високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах із США, заявив: для війни між Україною та Росією пропонують створити окрему «Раду миру» під керівництвом Трампа. За його словами, вона мала б контролювати виконання 20-пунктного мирного плану, який президент Володимир Зеленський назвав «готовим на 90%».

При цьому українська сторона, як стверджує співрозмовник американського видання, не обговорювала сценарій розширення повноважень ради на інші конфлікти та вважає, що на першому етапі орган має зосередитися саме на моніторингу конкретного мирного врегулювання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Наступний етап — його фіналізація на найвищому рівні.

Також Європа та США в Парижі узгодили гарантії безпеки для України. Союзники представили план, який включає довгострокову підтримку ЗСУ та можливе розміщення іноземних військ на території України після припинення вогню.