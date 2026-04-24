США можуть відсторонити від НАТО одну з країн Європи: деталі скандального листа Пентагону

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє радикальні кроки для тиску на європейських партнерів, які відмовилися допомагати у війні з Іраном. У секретному листі Пентагону йдеться про можливе відсторонення Іспанії від НАТО та дипломатичний удар по Великій Британії.

Про це йдеться у статті Reuters із посиланням на джерела.

Внутрішній електронний лист Пентагону описує можливі кроки США у відповідь на дії союзників по НАТО, які, на переконання Вашингтона, не підтримали американські операції у війні з Іраном. За словами американського посадовця, серед запропонованих варіантів — відсторонення Іспанії від Альянсу та перегляд позиції Сполучених Штатів щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови.

Співрозмовник зазначив, що у документі викладено політичні опції, що відображають невдоволення через небажання або відмову окремих союзників надати США доступ, базування та права на проліт — так звані ABO — для ведення війни з Іраном.

У листі наголошується, що ABO є «просто абсолютним мінімумом для НАТО», додав посадовець, підкресливши, що ці пропозиції обговорюються на найвищих рівнях у Пентагоні.

Усунення «проблемних» держав від ключових посад у НАТО

За словами джерела, один із варіантів передбачає усунення «проблемних» держав від ключових або престижних посад у структурах НАТО.

На запитання, чи можливе відсторонення країни-члена Альянсу, його представник відповів, що «у засновницькому договорі НАТО не передбачено жодного положення щодо призупинення членства».

Трамп різко розкритикував союзників по НАТО за відсутність їхніх військово-морських сил у допомозі з відкриттям Ормузької протоки. Він також заявив, що розглядає можливість виходу США з Альянсу.

Водночас, за словами посадовця, у самому листі не йдеться про подібну пропозицію. Також там не згадується про закриття американських військових баз у Європі.

Посадовець не став уточнювати, чи включають варіанти можливе скорочення американської військової присутності в Європі, яке активно обговорюється.

Коментуючи документ, прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон заявив: «Як сказав президент Трамп, попри все, що зробили Сполучені Штати для наших союзників по НАТО, вони не були з нами».

«Міністерство оборони забезпечить президента реалістичними варіантами, щоб наші союзники більше не були „паперовим тигром“, а натомість виконували свою частину зобов’язань. Ми не коментуємо внутрішні обговорення з цього приводу», — додав Вілсон.

Відсторонення Іспанії від НАТО

Аналітики та дипломати зазначають, що війна США та Ізраїлю проти Ірану поставила під сумнів майбутнє Альянсу та викликала безпрецедентні побоювання, що Вашингтон може не прийти на допомогу європейським партнерам у разі нападу.

Велика Британія, Франція та інші держави заявляють, що участь у морській блокаді США означала б фактичне вступлення у війну, однак вони готові сприяти відкриттю Ормузької протоки після встановлення стійкого перемир’я або завершення конфлікту.

Водночас представники адміністрації Трампа підкреслюють, що НАТО не може бути «вулицею з одностороннім рухом».

Окреме невдоволення викликає Іспанія, яка, на думку Вашингтона, не погоджується збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, наполягаючи, що здатна виконувати свої зобов’язання з меншими ресурсами. В Іспанії розташовані дві важливі американські військові бази: військово-морська база Рота та авіабаза Морон.

Переказуючи зміст документа, посадовець розповів, що описані в електронному листі політичні кроки покликані стати чітким сигналом для союзників по НАТО з метою «зменшення почуття привілейованості з боку європейців».

Як підкреслюється в листі, сценарій із відстороненням Іспанії від Альянсу матиме незначний вплив на військові операції США, однак може мати вагомий символічний ефект. Водночас посадовець не уточнив, яким чином Сполучені Штати могли б реалізувати такий крок.

Реакція Іспанії та наслідки її відсторонення від Альянсу

«Ми не керуємося електронними листами. Ми керуємося офіційними документами та позиціями урядів, у цьому разі — Сполучених Штатів», — заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, коментуючи інформацію.

Він також наголосив, що Іспанія є «надійним партнером» Альянсу.

Навіть за відсутності юридичної сили, публічні заяви про можливе відсторонення Іспанії від оборонної підтримки можуть бути «вкрай шкідливими» для НАТО та ще більше підірвати довіру між Європою і США. Таку думку висловив професор європейської оборонної політики Інституту Егмонт і Гентського університету Свен Біскоп.

«Вже зараз більшість європейських лідерів не впевнені, що США підтримають їх у кожній кризі… Те, що робить Трамп, не має сенсу для інтересів Америки», — зазначив Біскоп.

Перегляд позиції США щодо претензій Британії на Фолклендські острови

У документі також розглядається можливість перегляду дипломатичної підтримки США щодо історичних європейських «імперських володінь», зокрема Фолклендських островів біля узбережжя Аргентини.

За даними Держдепартаменту, острови перебувають під управлінням Британії, однак Аргентина продовжує висувати на них свої претензії. Президент країни, лібертаріанець Хав’єр Мілей, є союзником Трампа.

1982 року між Великою Британією та Аргентиною відбулася коротка війна за ці території після невдалої спроби останньої встановити над ними контроль. У результаті загинули близько 650 аргентинських і 255 британських військових, після чого Аргентина капітулювала.

Трамп неодноразово критикував прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, називаючи його боягузом через відмову приєднатися до війни США проти Ірану, зазначаючи, що він «не Вінстон Черчилль», а також характеризував британські авіаносці як «іграшки».

Спершу Британія відмовилася надати США дозвіл на використання двох своїх баз для ударів по Ірану, однак пізніше погодилася на проведення оборонних місій, спрямованих на захист населення регіону, зокрема британських громадян, на тлі відповідних дій Ірану.

Виступаючи перед журналістами в Пентагоні на початку місяця, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що війна з Іраном «багато що оголила», підкресливши, що іранські ракети більшої дальності не здатні досягти Сполучених Штатів, але можуть уразити європейські країни.

«Ми стикаємося з питаннями, перепонами або ваганням… Ви не маєте справжнього альянсу, якщо є країни, які не готові підтримати вас тоді, коли ви цього потребуєте», — наголосив Гегсет.

Нагадаємо, попри тиск Трампа на НАТО щодо розблокування Ормузької протоки, на початку квітня Іспанія відмовилася брати участь у війні на Близькому Сході, назвавши це порушенням міжнародного права та сферою поза компетенцією Альянсу. Через позицію Мадрида та відсутність консенсусу місія НАТО неможлива. На тлі цього Британія почала формувати альтернативну коаліцію з 40 країн, щоб обійти структури Альянсу та відновити судноплавство.

За даними Politico, адміністрація Трампа планує розділити членів НАТО на «зразкових» і «неслухняних» залежно від їхньої підтримки США у війні з Іраном» та оборонних витрат. «Зразкові» союзники — Польща, Румунія, країни Балтії, Ізраїль та Південна Корея — отримають привілеї у вигляді постачання зброї та розміщення військ, тоді як «неслухняним» загрожує скорочення спільної оборонної діяльності. Польща та Румунія стали ключовими бенефіціарами через активне фінансування армії та надання авіабаз, тоді як Франція, Британія та Іспанія потрапили в опалу через відмову або зволікання з допомогою.