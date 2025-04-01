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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США можуть втратити інтерес до України: політолог назвав три сценарії розвитку переговорів

Вашингтон може втратити інтерес до українського питання, звинуватити як Росію, так Україну, а також Європу, а потім переключитися на щось інше.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Три сценарії подальшого розвитку мирного процесу назвав політолог

США можуть втратити інтерес до України і переключитися на інші завдання / © Reuters

На тлі затягування очільником Кремля Володимиром Путіним мирного процесу, а також реакції США на ситуацію, найреалістичнішим сценарієм розвитку подій в Україні є інерційний.

Про це в ефірі телеканалу FREEДOM розповів доктор політичних наук Ігор Петренко.

Сценарій 1: США зменшать допомогу, а РФ захоплюватиме більше

“Найреалістичніший — це інерційний сценарій. Тобто події розвиватимуться так, як вони тривають. США зменшуватимуть допомогу Україні, Європейський Союз — її нарощуватиме. РФ намагатиметься захопити якомога більше території України, розуміючи, що рано чи пізно їй доведеться погодитися на якийсь варіант перемир’я”, — вважає політолог.

У такій ситуації важливим є те, наскільки швидко й ефективно зможе ухвалювати рішення Євросоюз і збільшувати свою стратегічну автономію у сфері безпеки.

“Україну вони розглядають, безумовно, як важливий елемент. З одного боку, як захист східного кордону, з іншого боку, як ту країну, яка має колосальний досвід і оборонно-промисловий потенціал, який теж може бути використаний для того, щоб підвищити оборонну спроможність Євросоюзу”, — розповів він.

Також експерт каже про втрату інтересу до України з боку США.

“Можливо, дійсно, США можуть втратити інтерес до українського питання, звинуватити і Росію, і Україну, і Європу, і так далі, і швиденько переключитися на щось інше. Наприклад, на Панаму або повернутися до більш жорсткого питання в Гренландії. Тоді Китай може зіграти більш активну роль”, — зазначив Петренко.

Сценарій 2: США збільшать тиск на Україну

За другим сценарієм, експерт не виключає те, що США можуть збільшити тиснути на Україну.

“Оскільки, як ми бачимо, для РФ у Трампа є пряники, а батога немає. А ось для України є здебільшого тільки батіг. У розумінні Трампа, йому потрібна Росія як інструмент проти Китаю, скажімо так, відірвати від Китаю Росію. У цьому випадку Україну він розглядає більше як, скажімо, те, чим можна було б, напевно, якось поторгувати. На жаль, доводиться це констатувати”, — сказав Петренко.

Сценарій 3: Трамп перегляне свою стратегію

За третім сценарієм, на думку політолога, президент США Дональд Трамп усе-таки усвідомить, що зараз час грає проти нього. Адже поки від нього було дуже багато гучних обіцянок, але результату досі немає.

“Трампу дійсно потрібен якийсь результат, і тут він може все-таки спробувати натиснути на РФ, щоб отримати бажане. Але поки особливого запалу з боку Трампа ми не бачимо”, — акцентував Петренко.

Тим часом Росія протягом березня 2025 року встановила рекорд, випустивши понад 4 тис. БпЛА по українських містах. Водночас кремлівський очільник не збирається зупинятися: він заявив, що має намір «добити» Україну і має всі можливості знищити ЗСУ.

Про подальші сценарії розгортання дій ТСН.ua розпитав у льотчика-інструктора, полковника ЗСУ в запасі, військового експерта Романа Світана.

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