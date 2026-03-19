США можуть витратити понад $200 млрд на війну з Іраном: Пентагон просить рекордне фінансування

Пентагон / © Associated Press

Міністерство оборони США просить адміністрацію президента погодити масштабний бюджетний запит до Конгресу — понад $200 млрд на ведення війни проти Ірану.

Про це пише The Washington Post

За даними джерел, ці кошти потрібні не лише на поточні бойові дії, а й на термінове поповнення запасів озброєння, які стрімко виснажуються через інтенсивні удари США та союзників по цілях в Ірані.

Чому така сума

війна вже в перший тиждень обійшлася США більш ніж у $11 млрд

лише за перші дні було витрачено мільярди на високоточні ракети та ППО

Пентагон прагне наростити виробництво зброї, щоб компенсувати дефіцит боєприпасів

Фактично йдеться не тільки про продовження операції, а й про підготовку до затяжного конфлікту.

У Білому домі вже сумніваються, що Конгрес підтримає такий масштабний запит.

Очікується жорстке протистояння, адже демократи критикують війну та її вартість, частина республіканців поки не визначилася з підтримкою, а для ухвалення потрібно щонайменше 60 голосів у Сенаті

Для порівняння: за весь час війни в Україні Конгрес США схвалив близько $188 млрд допомоги, тобто новий запит може перевищити ці витрати.

Запит Пентагону на понад $200 млрд може стати переломним моментом: він покаже, чи готові США до довготривалої війни з Іраном — і чи підтримує це американське суспільство.

Водночас раніше спікер Конгресу США зробив заяву про війну з Іраном: “місія скоро завершиться”.

У США заявили, що військова операція проти Ірану може завершитися вже найближчим часом.