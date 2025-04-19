США можуть вийти з переговорів: як це вплине на перебіг війни та на Трампа

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти своїй команді, що сумнівається в тому, чи варто продовжувати переговори, щоб вийти з глухого кута.

Про це пише видання Reuters з посиланням на джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями.

Зокрема, один із чиновників США сказав журналістам, що коментарі держсекретаря Марко Рубіо відображають розчарування Трампа цією проблемою та занепокоєння, що невдовзі це стане «війною Трампа».

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«Якщо Вашингтон піде, спроби досягти миру, швидше за все, проваляться, оскільки жодна інша нація не в змозі чинити подібний тиск як на Москву, так і на Київ», — сказав співрозмовник видання.

Він також зазначив, що Сполучені Штати могли б залишити свою нинішню політику щодо конфлікту незмінною, зберігаючи санкції проти Росії та надаючи американську допомогу Києву. Крім того, Трамп може прийняти рішення про припинення виплат Україні.

Нагадаємо, 17 квітня після зустрічей у Парижі Рубіо провів першу телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Як заявили в Державному департаменті США, Рубіо передав Лаврову «те ж послання, яке американські представники передали українській делегації та нашим європейським союзникам у Парижі: президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, і представили всім сторонам контури міцного і тривалого миру».

Держсекретар Марко Рубіо напередодні сказав, що США готові продовжувати мирні переговори ще кілька днів, а потім підуть далі й сфокусуються на інших проблемах.