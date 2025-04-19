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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США можуть вийти з переговорного процесу, але є одне але: політолог заінтригував

Головне - треба зупинити російського “фюрера”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

США можуть вийти з переговорного процесу про досягнення миру в Україні, але через певний час можуть повернутися знову.

Таку думку озвучив політолог Володимир Фесенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Чи можуть вийти американці з переговорного процесу? На жаль, так. У Трампа такий темперамент, що він загоряється, намагається досягти швидкого результату. А якщо не виходить, може переключитися на іншу тему. Власне, ось Марко Рубіо (держсекретар США - Ред.) про це і сказав, коли давав коментар журналістам. Тому такий варіант, на жаль, існує”, - висловився Фесенко.

Політолог не виключає, що президент США може запровадити “пекельні” санкції проти Росії. Станеться це, якщо “Трамп розсердиться і буде звинувачувати в провалі переговорів саме Росію.

Фесенко не виключає, що американці, можливо, візьмуть паузу в переговорному треку, якщо зараз не вдасться домовитися. Але через якийсь час можуть повернутися до переговорного процесу. 

“Якщо не вони, то через деякий час у ролі ініціаторів нових мирних переговорів можуть виступити Туреччина, яка давно претендує на роль посередника. Китай. Можливо, деякі арабські країни. Це все залежить від ситуації”, — пояснив політолог. 

Але головна передумова - треба зупинити Путіна, “показати, що він не зможе виграти цю війну”.

“Якщо Путін зрозуміє, що не виграє війну в Україні, тоді змушений буде домовлятися про припинення вогню”, - наголошує політолог.

Нагадаємо, The Hill пише, що Дональд Трамп може вийти переможцем у війні в Україні. Втім, для цього йому потрібно натиснути на російського “фюрера” Володимира Путіна, а не "підлизуватися до нього".

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