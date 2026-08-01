США претендують на «майже все»: Трамп зробив резонансну заяву про українські надра

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що угода між Вашингтоном і Києвом про рідкісноземельні метали відкриває його країні доступ до українських корисних копалин. Ба більше — фактично дозволяє американській стороні «забрати практично все, що захочуть».

Про це Трамп заявив під час телефонного інтерв’ю America’s Voice Live.

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За його словами, угода може виявитися значно ціннішою, ніж 300 мільярдів доларів, оскільки вона надає Америці можливість працювати з українськими родовищами.

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«Ми уклали угоду щодо рідкісноземельних металів, домовилися про доступ і підписали контракт. Він може виявитися значно ціннішим за 300 мільярдів доларів», — сказав президент.

Водночас він наголосив, що між сторонами вже підписано відповідний контракт. Американський лідер назвав його «дуже хорошою угодою».

«У нас підписаний контракт, який стосується рідкісноземельних металів. Ми можемо зайти туди в будь-який момент, коли захочемо, і взяти практично все, що захочемо», — додав Трамп.

Нагадаємо, у квітні 2025-го Україна та США уклали угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Документ, який часто називають угодою про рідкісноземельні метали або критичні мінерали, передбачає спільне залучення інвестицій у розробку українських стратегічних родовищ. Йдеться, зокрема, про видобуток літію, титану, графіту, урану, а також нафти й природного газу.

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