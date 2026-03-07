США можуть зняти санкції з російської нафти: у Мінфіні пояснили причину

Санкції

Сполучені Штати можуть частково зняти санкції з російської нафти, щоб компенсувати можливий дефіцит на світовому ринку через військову операцію проти Ірану.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі програми Kudlow на телеканалі Fox Business.

За словами Бессента, на танкерах у морі перебувають сотні мільйонів барелів російської нафти, на які нині поширюються санкції. Якщо їх частково скасувати, це дозволить швидко збільшити пропозицію на світовому ринку.

«На воді перебувають сотні мільйонів барелів нафти під санкціями. Фактично, знявши обмеження, Міністерство фінансів може створити додаткову пропозицію, і ми розглядаємо таку можливість», — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше США дозволили Індії тимчасово купувати російську нафту: що сталося

США надали індійським нафтопереробним заводам тимчасовий виняток із санкцій щодо закупівлі російської нафти. Послаблення діятиме протягом 30 днів і має на меті уникнути потрясінь на світовому енергетичному ринку.

У США пояснюють, що цей крок має тимчасовий характер і спрямований на стабілізацію світового енергетичного ринку, який може зіткнутися з нестачею нафти через напруженість на Близькому Сході.