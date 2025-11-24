США минулого тижня передали Україні два документи: план із 28 пунктів і проєкт угоди про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський

Минулого тижня Україна отримала від Сполучених Штатів два проекти документів – план на 28 пунктів та угоду щодо гарантій безпеки для України.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна «Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України».

Другий документ містив три основні положення.

Три пункти проєкту угоди про гарантії безпеки

Перший із них передбачає, що у разі повторної збройної атаки з боку РФ на Україну президент США може застосувати «збройні сили, розвідувальну та логістичну підтримку, економічні й дипломатичні дії та інші кроки, які буде визнано доцільними».

Другим пунктом прописано, що члени НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов’язуються діяти узгоджено зі США.

І в третьому пункті зазначається, що така рамкова угода діятиме протягом 10 років, з можливістю продовження.

Як і у випадку з 28 пунктами, ця рамкова угода про гарантії безпеки від США не є фінальною — вона також, імовірно, зазнає корекції.

На зустрічі у Женеві 23 листопада представники США та України підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Сторони підтвердили значний прогрес в узгодженні позицій і домовилися, що майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий і справедливий мир. Остаточні рішення у межах угоди ухвалюватимуть президенти обох країн.