ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

США минулого тижня передали Україні два документи: план із 28 пунктів і проєкт угоди про гарантії безпеки

Проєкт угоди про гарантії безпеки містив три основні положення.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Минулого тижня Україна отримала від Сполучених Штатів два проекти документів – план на 28 пунктів та угоду щодо гарантій безпеки для України.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна «Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України».

Другий документ містив три основні положення.

Три пункти проєкту угоди про гарантії безпеки

  • Перший із них передбачає, що у разі повторної збройної атаки з боку РФ на Україну президент США може застосувати «збройні сили, розвідувальну та логістичну підтримку, економічні й дипломатичні дії та інші кроки, які буде визнано доцільними».

  • Другим пунктом прописано, що члени НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов’язуються діяти узгоджено зі США.

  • І в третьому пункті зазначається, що така рамкова угода діятиме протягом 10 років, з можливістю продовження.

Як і у випадку з 28 пунктами, ця рамкова угода про гарантії безпеки від США не є фінальною — вона також, імовірно, зазнає корекції.

На зустрічі у Женеві 23 листопада представники США та України підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Сторони підтвердили значний прогрес в узгодженні позицій і домовилися, що майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий і справедливий мир. Остаточні рішення у межах угоди ухвалюватимуть президенти обох країн.

Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie