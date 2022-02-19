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США на Мюнхенській конференції попередять Росію про великі фінансові втрати у випадку нової агресії проти України

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США на Мюнхенській конференції попередять Росію про великі фінансові втрати у випадку нової агресії проти України

Камала Харрис / Associated Press

Російська агресія проти України призведе до того, що НАТО збільшить свою присутність біля Росії.

Віце-президентка США Камала Харріс під час свого виступу на Мюнхенській конференції планує попередити президента країни-агресорки Володимира Путіна про великі фінансові втрати у випадку нової агресії проти України. 

Про це пише Associated Press. 

Співрозмовник видання з адміністрації президента Байдена додав, що Харріс говоритиме і про те, що Захід залишається єдиним та готовий протистояти російській агресії. Також у США вважають, що нова агресія Росії проти України призведе до того, що НАТО посилить свою присутність біля Росії. 

"У Харріс є послання, призначене для Путіна: відійдіть від прірви війни або зазнайте найсуворіших санкцій, які коли-небудь вводилися проти Росії", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, президент США Байден вважає, що Росія планує військове вторгнення до України, яке може відбутися в найближчі дні чи тижні.

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