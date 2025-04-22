США можуть офіційно визнати Крим російським / © Associated Press

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Сполучені Штати на переговорах у Лондоні можуть запропонувати визнати Крим «російським» і заморозити лінію зіткнення на фронті.

Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел видання, пропозиції США, представлені Україні в Парижі минулого тижня, включають офіційне визнання Вашингтоном окупованого Криму територією Росії та скасування санкцій проти Росії згідно з майбутньою угодою.

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В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні в той час, коли російська армія має імпульс на полі бою та значні переваги в чисельності військ і озброєнні.

Радник президента України Володимира Зеленського (видання не вказує його прізвище) зазначив, що в американських пропозиціях є деякі ідеї, з якими Київ погоджується, а з іншими ні. Західний чиновник на умовах анонімності заявив, що рівень тиску на Україну був «вражаючим».

Один із людей, ознайомлених із цією пропозицією, назвав її «ідеєю Віткоффа» для Сполучених Штатів назвати Крим російським, «не змушуючи Україну визнати це».

Один дипломат ЄС, знайомий з дискусіями навколо пропозицій США, сказав, що очікування прогресу в наступному раунді переговорів залишаються низькими.

Якою буде позиція Європи

У міру того, як переговори набирають темп, а офіційні особи США погрожують вийти з переговорного процесу протягом кількох днів, тиск на Київ зростає.

Очікується, що французькі, британські та німецькі переговорники, які взяли більш активну участь у мирних переговорах, відстоюватимуть позиції України в Лондоні, наполягаючи, щоб будь-яка угода включала гарантії безпеки та програми післявоєнної реконструкції нашої держави.

Значення рішення США для Європи

Залишення Криму, місця розташування ключового чорноморського порту Севастополь, у руках Москви матиме серйозні наслідки для всього європейського континенту, вважають експерти.

«Зокрема, Крим настільки стратегічно важливий для європейської безпеки, що Європа не може бути абсолютно ніякою зацікавленістю в тому, щоб Крим перейшов під будь-яку форму постійного контролю Росії або був визнаний згідно з міжнародним правом», — сказав Штефан Мейстер з Німецької ради з міжнародних відносин.

Нагадаємо, що у середу, 23 квітня, у Лондоні мають відбутися перемовини за участі представників України, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Франції.

Раніше у Bloomberg також написали, що США можуть запропонувати послаблення санкцій і визнання контролю РФ над Кримом.