США нададуть Україні бомби, які здатні вражати цілі на відстані близько 70 кілометрів - ЗМІ

США надають Україні бомби великої дальності з GPS-наведенням, які можуть вражати цілі за кілометри.

США надають Україні бомби далекого радіусу дії з GPS-наведенням, виготовлені компанією Boeing Co., які здатна вражати цілі на відстані 45 миль (близько 70 кілометрів - ред.), повідомили представники галузі.

Про це пише Bloomberg.

Поки що Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition, заявивши, що він надішле лише «точні авіаційні боєприпаси» в рамках пакета вартістю 1,85 мільярда доларів, оголошеного 21 грудня. Але двоє осіб, знайомих із цим питанням, підтвердили наявність зброї, - що це - Jdam підвищеної дальності, відома як Jdam-ER. Вони попросили не називати їх, оскільки подробиці не повідомляються.

Речниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не будуть ідентифікувати боєприпаси, посилаючись на оперативну безпеку. Комплекти Jdam використовуються ВПС і ВМС США і продаються більш ніж у 26 країн.

Jdam-ER можна прикріпити до некерованих бомб. Після падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй планувати на відстань до близько 70 кілометрів і втричі збільшує радіус дії оригінальної зброї. Jdam підвищеної дальності був розроблений у співпраці з Королівськими ВПС Австралії.

Комплекти збільшеної дальності «суттєво підвищать точну вогневу міць, використовуючи наявні запаси боєприпасів», — сказала Ребека Грант, фахівець з систем ВПС і президент IRIS Independent Research.

Комплекти підвищеної дальності можуть бути використані для нападу на російські лінії фронту або їх тил другого ешелону в Україні.

20 січня компанія Boeing отримала замовлення від ВПС США на суму 40,5 млн доларів за чинним контрактом Jdam. Роботу мають завершити до 30 червня. Нагорода вказує на те, що США та Україна розробили метод, за допомогою якого винищувачі радянських часів, якими літає Україна, можуть програмувати та запускати Jdam-ER.

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Нагадаємо, що раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель розповів, якого типу озброєння потребує Україна для перемоги у війні.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав "нейтральні" країни передати Україні озброєння.

Тим часом український президент Володимир Зеленський у Брюсселі передав лідерам ЄС перелік необхідного Україні озброєння.

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