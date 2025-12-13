США нададуть Україні гарантії безпеки, але не просто так: Axios назвав умови

Конгрес США / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні гарантії на основі статті 5 НАТО. Вони будуть схвалені Конгресом і матимуть юридичну силу.

Про це виданню Axios заявив високопосадовець США.

«Ми хочемо надати українцям гарантію безпеки, яка не буде з одного боку карт-бланшем, але з іншого боку буде достатньо сильною. Ми готові надіслати її на голосування до Конгресу», — сказав він.

Він додав, що буде три окремі угоди щодо миру, гарантій безпеки та відновлення України. За словами джерела, переговори щодо післявоєнного пакета економічної допомоги та відновлення минають добре.

«Згідно з нинішньою пропозицією, війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території, отримає найбільші та найсильніші гарантії безпеки, які вона коли-небудь отримувала, та дуже значний пакет заходів із забезпечення процвітання», — запевнив чиновник.

Нагадаємо, «коаліція охочих» напрацювала гарантії безпеки, які вона має надати Україні після закінчення війни. Однак участь США та деталі щодо конкретної участі окремих країн і досі залишаються під питанням.

Дональд Трамп заявив на брифінгу у Білому домі, що Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки, оскільки це ключовий фактор для успішної реалізації мирної угоди.

Водночас американський лідер висловив думку, що нинішня пропозиція угоди не знаходить повної підтримки з боку президента України Володимира Зеленського.

У відповідь Зеленський не виключив, що війна може завершитися наступного року. Однак наголосив, що держава повинна мати значні запаси озброєння на складах як гарантію безпеки на майбутнє.

ДОВІДКА: Стаття 5 Північноатлантичного договору — це ключовий принцип колективної оборони НАТО: збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх. Це зобов’язує кожну країну-члена надати допомогу, включно із застосуванням збройної сили, якщо це вважатиметься за необхідне, для відновлення безпеки, хоча конкретні дії визначаються кожною державою.