США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів - ЗМІ

Сполучені Штати планують у вівторок, 25 липня 2023 року оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму до 400 мільйонів доларів США.

Він в основному складається з артилерії, ракет протиповітряної оборони та наземної техніки в міру посилення контрнаступу України, заявили у п’ятницю троє американських чиновників.

Про це пише Reuters.

США не включають касетні боєприпаси в цей пакет допомоги у сфері зброї, повідомили двоє офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності. Раніше в липні США вперше відправили в Україну вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) - касетні боєприпаси, які вистрілюють зі 155-міліметрової гармати-гаубиці.

За словами офіційних осіб, до пакету входить кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкова зброя, включаючи TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

Проте формування пакета допомоги ще завершувалося і він міг змінитися.

Пакет фінансуватиметься за допомогою Presidential Drawdown Authority, або PDA, яка уповноважує президента передавати статті та послуги з запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації. Матеріал надходитиме з надлишкових запасів США.

Пакет допомоги у сфері безпеки стане 43-м, затвердженим Сполученими Штатами для України з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року, на загальну суму понад 41 мільярд доларів.

Нагадаємо, 19 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для українських військових на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.