США надають Україні додаткову зброю та спорядження на $100 млн: Блінкен ухвалив рішення

Держсекретар США Естонії Блінкен повідомив 19 травня, що схвалив надання Україні додаткових американських озброєнь, спорядження та матеріалів на 100 млн дол.

Таким чином, загальна військова допомога США Україні становить приблизно 3,9 млрд дол. в озброєнні та військовій техніці з моменту розпочатого Росією повномасштабного вторгнення.

Про своє рішення держсекретар США написав у Мережі.

"Я схвалив надання Україні додаткових американських озброєнь, спорядження та матеріалів на 100 млн дол., щоб зміцнити її оборону від безглуздої війни за вибором Росії", – йдеться у повідомленні Блінкена.

Водночас на сайті Держдепу США теж опублікували рішення очільника відомства.

"Відповідно до делегованих президентом повноважень, я даю дозвіл на десяту вибірку додаткової зброї та техніки для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до 100 мільйонів доларів", – йдеться в оголошенні.

Блінкен додав, що США віддані справі допомагати Україні задовольняти її потреби в обороні та розбудовувати майбутній потенціал, а також підтримувати союзників і партнерів на східному фланзі НАТО та в регіоні.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери з гордістю виявляють солідарність з народом України у його справедливій справі: захисті своєї країни та демократії. У єднанні з нашими союзниками та партнерами ми досягнемо успіху, і демократична, суверенна та незалежна Україна переможе", – резюмується в повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня Сенат США остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 40 млрд дол.

США таки надасть Україні 40 млрд доларів – Сенат встиг проголосувати

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