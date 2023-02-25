США надають Україні нову допомогу на суму понад $10 мільярдів: на що витратять кошти

Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну в умовах жорстокої, неспровокованої війни Росії.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

У координації з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерством фінансів, офіс Ентоні Блінкена оголосив про допомогу на суму понад 10 мільярдів доларів США, включаючи бюджетну підтримку уряду України та додаткову енергетичну допомогу для підтримки українців, які постраждали від нападів Росії.

Цього тижня завдяки двопартійній підтримці Конгресу Сполучені Штати почали виділяти 9,9 мільярда доларів додаткової бюджетної підтримки уряду України. Це грантове фінансування виплачується через механізм Державних витрат на стійкість адміністративного потенціалу (PEACE) Світового банку на основі відшкодування після перевірки витрат.

«Ці кошти є вкрай важливими для України, оскільки вона захищає себе від Росії та гарантує, що український уряд може продовжувати задовольняти критичні потреби своїх громадян, включаючи охорону здоров’я, освіту та служби екстреної допомоги. Продовження економічної допомоги США допомогло згуртувати інших міжнародних донорів, зокрема зобов’язання Європейської комісії, Японії, Канади та Сполученого Королівства на 2023 рік для надання Україні необхідної економічної допомоги», - йдеться у повідомленні.

«Оскільки Росія продовжує свої невпинні атаки на українську цивільну та критично важливу енергетичну інфраструктуру, ми також працюємо з Конгресом, щоб надати Україні додаткову енергетичну допомогу, внесок у розмірі 250 мільйонів доларів США, який дозволить нам задовольнити нагальні потреби, включно з критичним обладнанням для електромереж. Ці кошти допоможуть утримувати школи відкритими, електрогенератори для лікарень, а також підтримувати тепло в домівках і притулках по всій Україні. Ця допомога спирається на 270 мільйонів доларів, які Сполучені Штати вже виділили на зміцнення енергетичної безпеки України протягом останнього року. Ця підтримка допоможе Україні задовольнити її нагальні потреби в енергетичній безпеці та перетворити свій енергетичний сектор на більш безпечний, стійкий, стійкий і децентралізований», - заявили у Держдепартаменті США.

«Сполучені Штати залишаються відданими співпраці з союзниками та партнерами, щоб підтримати народ України та його зусилля побудувати успішне, безпечне, демократичне та вільне майбутнє», - наголосили американські посадовці.

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Нагадаємо, що раніше США оголосили новий пакет допомоги для України на 2 млрд доларів. Йдеться про новий пакет Україні, який допоможе посилити протиповітряну оборону.

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