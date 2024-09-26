США надають Україні важливий пакет військової допомоги: що в ньому

США передають Україні планувальні бомби JSOW та інше високотехнологічне озброєння в межах нової допомоги.

У новому пакеті військової допомоги Сполучені Штати Америки нададуть Україні планувальні бомби American Joint Standoff Weapon (JSOW), дальність ураження яких сягає до 110 км, а також інше важливе для перемоги України озброєння.

Про це стало відомо з сайту Білого дому.

Президент США Джо Байден заявив, що Пентагону доручено виділити всі залишкові кошти в межах Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця його терміну на посаді.

Серед важливих компонентів нового пакету допомоги, який оцінюється в 5,5 мільярда доларів, будуть:

планувальні бомби JSOW, які забезпечать Україні можливість завдавати точних ударів по об'єктах у тилу противника;

додаткова батарея ППО Patriot та ракети до Patriot, які зміцнять протиповітряну оборону України;

ракети AMRAAM та боєприпаси класу "повітря-земля", що покращать захист українських міст та критичної інфраструктури від російських авіаударів;

безпілотні авіаційні системи, які посилять можливості України у веденні розвідки та ударних операцій.

Байден також повідомив про розширення програм підготовки українських пілотів для польотів на F-16. Наступного року буде підготовлено ще 18 пілотів, що допоможе Україні підвищити бойову готовність своїх Військово-повітряних сил.

Окрім цього, значна частина коштів спрямована на зміцнення оборонно-промислової бази України, а також на технічне обслуговування і підтримку військової техніки.

На додаток до військової допомоги Сполучені Штати вжили заходів для боротьби з російським обходом санкцій. Зокрема, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Секретна служба США спільно з міжнародними партнерами розпочали руйнування глобальних криптовалютних мереж, які Росія використовує для фінансування своєї військової агресії.

Наступного місяця Байден планує скликати у Німеччині зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів. Ця зустріч покликана скоординувати дії понад 50 країн, які підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії.

"Цими діями я даю чіткий сигнал: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги у цій війні", — підкреслив Байден.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати надали Україні 7,9 млрд доларів оборонної допомоги.

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