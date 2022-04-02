США надають Україні засоби для захисту від хімічної зброї

Поставки надаються на тлі попереджень США та інших країн про те, що Росія може розгорнути таку зброю в Україні.

Сполучені Штати нададуть Україні обладнання на випадок, якщо Росія розгорне хімічну або біологічну зброю.

Про це розповіла речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Reuters.

За її словами, поставки надаються на тлі попереджень США та інших країн про те, що Росія може розгорнути таку зброю в Україні. Псакі припустила, що Росія може здійснити операцію "під фальшивим прапором", щоб пояснити використання такої зброї.

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"Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США надає уряду України рятувальні засоби та матеріали, які можуть бути розгорнуті. у разі застосування Росією хімічної чи біологічної зброї", - зазначила речниця Білого дому.

Зазначимо, що Кремль раніше звинуватив Україну в підготовці до застосування хімічної зброї. Американські чиновники кажуть, що ця заява є брехнею і може свідчити про те, що Росія готується зробити це сама.

Білий дім створив групу експертів, щоб спланувати, як реагувати, якщо Москва розгорне будь-яку зброю масового знищення - хімічну, біологічну чи ядерну, повідомили минулого тижня високопоставлені посадовці адміністрації Байдена.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на заяви про ймовірне застосування хімічної зброї РФ. Очільник України розкритикував, що країни затягують санкційний пакет проти Росії.

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