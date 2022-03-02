США застосують нафтове ембарго на Росію через її вторгнення до України

США застосують нафтове ембарго на Росію через її вторгнення до України

Байден наголосив, що саме Путін винен у тому, що економіка РФ страждає, як ніколи.

Сполучені Штати застосують нафтове ембарго на Росію через її вторгнення до України.

Про це розповів американський президент Джо Байден у Конгресі США.

За його словами, США разом з 30 країнами працюють над тим, щоб накласти нафтове ембарго на Росію.

"Америка очолює ці зусилля. Ми вивільняємо з резервів у всьому світі 60 млрд барелів нафти, зокерма США — 30 млрд. Це допоможе стримати ціни на пальне у світі і всередині США", — сказав Байден.

Нагадаємо, що Джо Байден у Конгресі США розпочав свою промову словами: "Ми рішучі, щоб воля перемогла тиранію".

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