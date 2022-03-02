Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

США застосують нафтове ембарго на Росію через її вторгнення до України

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США застосують нафтове ембарго на Росію через її вторгнення до України

Associated Press

Байден наголосив, що саме Путін винен у тому, що економіка РФ страждає, як ніколи.

Сполучені Штати застосують нафтове ембарго на Росію через її вторгнення до України.

Про це розповів американський президент Джо Байден у Конгресі США.

За його словами, США разом з 30 країнами працюють над тим, щоб накласти нафтове ембарго на Росію.

"Америка очолює ці зусилля. Ми вивільняємо з резервів у всьому світі 60 млрд барелів нафти, зокерма США — 30 млрд. Це допоможе стримати ціни на пальне у світі і всередині США", — сказав Байден.

Нагадаємо, що Джо Байден у Конгресі США розпочав свою промову словами: "Ми рішучі, щоб воля перемогла тиранію".

Читайте також:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація