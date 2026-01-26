США накрив смертельний зимовий шторм: рахунок загиблих зростає

Шторм у США / © Associated Press

Реклама

У Сполучених Штатах Америки потужний зимовий шторм забрав життя щонайменше 18 людей. Негода спричинила масштабні перебої з електропостачанням на півдні країни та фактично паралізувала транспортне сполучення в північно-східних штатах.

Деталі розповідає агентство ABC News.

Шторм, який накрив США у вихідні, приніс від 25 до 50 сантиметрів снігу на рівнини та північний схід країни. Водночас південні регіони постраждали від небезпечного мокрого снігу та крижаного дощу, що призвело до численних аварій і закриття доріг.

Реклама

Після припинення снігопадів у понеділок вранці близько 270 мільйонів людей у центральній та східній частинах США залишаються в режимі підвищеної готовності через різке зниження температури.

Нагадаємо, у неділю, 25 січня, потужний зимовий шторм накрив східні та південні штати США, залишивши понад мільйон людей без електропостачання та змусивши авіакомпанії скасувати більш як 10 тисяч рейсів.

Раніше повідомлялося, що Національний аеропорт імені Рональда Рейгана у Вашингтоні повністю припинив польоти через крижаний шторм “Ферн”, який у неділю, 25 січня, накрив США.

Ми раніше інформували, що потужний зимовий шторм “Ферн”, що розпочався у суботу, 24 січня, спричинив рекордні морози та сильні снігопади у Сполучених Штатах, змусивши владу запровадити надзвичайний стан у низці штатів.